Gerade in den dunklen, kalten Wintermonaten setzt uns der Alltagstrott besonders zu. Wie wäre es also mit einem erholsamen Spa-Tag? Geht zum Glück auch mitten in der Stadt:

Das Golden Tree Day Spa im Marriott Hotel ist eine echte Wohlfühloase und bietet Fitness- und Gesundheitsdienste auf über 600 Quadratmetern. Es ist täglich von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet, der Fitnessbereich steht 24/7 zur Verfügung. Wer es lieber ruhiger angeht, gönnt sich eine herrliche Massage. Perfekt für all jene, die auf der Suche nach Entspannung und sportlicher Abwechslung sind.